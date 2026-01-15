Teilabzug von US-Militärstützpunkt in Katar​​​​​​​

Planet Labs PBC/Planet Labs PBC/AP/dpa Satellitenfoto des Luftwaffenstützpunkts Al Udeid in Katar

Washington. Die USA haben Medienberichten zufolge damit begonnen, Teile ihres Personals vom US-Militärstützpunkt Al-Udeid am Rande der katarischen Hauptstadt Doha abzuziehen. Hunderte Soldaten sollen evakuiert werden, hieß es am Mittwoch bei den US-Sendern CBS und NBC News. Dabei handele es sich um eine »Vorsichtsmaßnahme«, schreiben mehrere Medien unter Berufung auf nicht genannte US-Offizielle. Das staatliche Medienbüro in Katar bestätigte in einem auf der Plattform X verbreiteten Statement entsprechende Medienberichte und verwies darauf, dass diese Maßnahmen als Reaktion auf die »aktuellen Spannungen in der Region« ergriffen würden. Die Truppen werden laut NBC News in andere Einrichtungen und Hotels in der Region verlegt.

Zuvor hatte Reuters berichtet, dass die Bekanntgabe nach Äußerungen eines hochrangigen iranischen Offiziellen erfolgt sei, der gegenüber der Agentur mitgeteilt hatte, dass Teheran Nachbarländer, in denen US-Truppen stationiert sind, gewarnt habe, dass es amerikanische Stützpunkte attackieren werde, sollte Washington angreifen. Dies droht US-Präsident Donald Trump vor dem Hintergrund der Demonstrationen im Iran seit Tagen an. (dpa/Reuters/jW)