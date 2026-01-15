Merz hofft »in der längeren Perspektive« auf Ausgleich mit Russland

Sebastian Willnow/dpa Friedrich Merz am Mittwoch in Halle

Halle/Saale. Leicht veränderte Tonlage bei Friedrich Merz: Der Bundeskanzler hofft nach eigenem Bekunden, dass es langfristig wieder zu einem Ausgleich mit Russland kommen kann. »Russland ist ein europäisches Land«, sagte der CDU-Vorsitzende am Mittwoch beim Neujahrsempfang der IHK Halle-Dessau in Halle/Saale. »Wenn es uns ‍dann gelingt, in der längeren Perspektive mit Russland wieder einen Ausgleich zu finden, wenn Frieden herrscht, wenn Freiheit gewährleistet ist, wenn uns das alles gelingt, (...) dann hat diese Europäische Union, dann haben wir auch in der Bundesrepublik Deutschland noch eine weitere Bewährungsprobe bestanden«, fügte er hinzu. (Reuters/jW)