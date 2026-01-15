Gegründet 1947 Donnerstag, 15. Januar 2026, Nr. 12
14.01.2026, 18:46:14 / Inland

NATO beginnt mit Großmanöver in Emden

Bundeswehr verlädt Fahrzeuge für größtes Nato-Manöver.jpg
Sina Schuldt/dpa
Verladung von Kriegsmaterial bei einem früheren Manöver in Emden (16.2.2024)

Emden. Die NATO beginnt ihre größte für dieses Jahr geplante Verlegeübung »Steadfast Dart 26«. Im Seehafen im ostfriesischen Emden werden am Donnerstag morgen italienische Soldaten mit Ausrüstung, Material und Fahrzeugen erwartet. Deutschland ist nach Angaben der Bundeswehr »Gastgebernation« des militärischen Großmanövers und zugleich auch Drehscheibe für den Umschlag. In Emden beginne der sichtbare Auftakt der Übung in Deutschland, teilte das operative Hauptquartier der NATO im niederländischen Brunssum mit. Ziel der Übung sei es, die Fähigkeit zu überprüfen, Kräfte schnell und koordiniert zu verlegen. Außerdem soll die Aufnahme, Bereitstellung und Weiterverlegung multinationaler Truppenteile unter realitätsnahen Bedingungen geübt werden. So solle die »Verteidigungsfähigkeit« der NATO gegen Angriffe auf das Bündnisgebiet trainiert und demonstriert werden. (dpa/jW)

