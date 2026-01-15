USA verzeichnen erstmals seit 50 Jahren Nettoabwanderung

Yuki Iwamura/FR171758 AP/dpa Kommen und gehen: Im internationalen Terminal des Flughafens Newark (9.6.2025)

Washington. Die USA haben einem Bericht zufolge 2025 erstmals seit 50 Jahren eine Nettoabwanderung verzeichnet. Laut einer am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Studie der »Denkfabrik« Brookings Institution war die Zahl der Menschen, die die USA verließen, höher als die der Zugewanderten. Die Nettomigration lag demnach 2025 nahe null oder war negativ, »das erste Mal seit mindestens einem halben Jahrhundert«.

Dem Bericht zufolge lag die Nettomigration in den USA im vergangenen Jahr zwischen minus 10.000 und minus 295.000. Dieser Trend werde sich 2026 voraussichtlich fortsetzen. Die Autoren begründeten die Entwicklung mit den »radikalen Veränderungen in der Migrationspolitik« im ersten Jahr der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Seit dessen Wiedereinzug ins Weiße Haus im Januar 2025 haben die Vereinigten Staaten ihre Visaregeln verschärft. Darüber hinaus ordnete Trump Massenabschiebungen von Zugewanderten ohne gültige Aufenthaltserlaubnis an. (AFP/jW)