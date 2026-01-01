Gegründet 1947 Dienstag, 13. Januar 2026, Nr. 10
London gegen Musks Grok: Behörde leitet Untersuchung ein

London. Die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom hat eine offizielle Untersuchung gegen Elon Musks Online-Plattform X eingeleitet, berichtete dpa am Montag. Grund dafür sind von der KI Grok generierte sexualisierte Bilder, wie die Behörde mitteilte. Es gebe »zutiefst beunruhigende Berichte«, wonach die KI dazu genutzt werde, sexualisierte Bilder – unter anderem von Kindern – zu erstellen und weiterzugeben. Dies könne mitunter als Missbrauch gewertet werden. (dpa/jW)

