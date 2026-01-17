Gegründet 1947 Sa. / So., 17. / 18. Januar 2026, Nr. 14
Aus: Ausgabe vom 17.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Finanzinvestor plant Rechenzentrum in NRW

Düsseldorf. Die nordrhein-westfälische Landesregierung begrüßt Pläne des Finanzinvestors ​Blackstone zur Errichtung eines rund vier Milliarden Euro teuren Rechenzentrums im nordrhein-westfälischen Lippetal. 100 Arbeitsplätze könnten ​direkt am Rechenzentrum entstehen, ​rund 600 weitere Stellen könnten folgen. Die Landesregierung stehe mit ‌Blackstone in Kontakt, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Freitag. Das Projekt könnte eines der größten IT-Infrastrukturprojekte der BRD werden. (Reuters/jW)

