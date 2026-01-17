Aus: Ausgabe vom 17.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Finanzinvestor plant Rechenzentrum in NRW
Düsseldorf. Die nordrhein-westfälische Landesregierung begrüßt Pläne des Finanzinvestors Blackstone zur Errichtung eines rund vier Milliarden Euro teuren Rechenzentrums im nordrhein-westfälischen Lippetal. 100 Arbeitsplätze könnten direkt am Rechenzentrum entstehen, rund 600 weitere Stellen könnten folgen. Die Landesregierung stehe mit Blackstone in Kontakt, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Freitag. Das Projekt könnte eines der größten IT-Infrastrukturprojekte der BRD werden. (Reuters/jW)
