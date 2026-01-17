Gegründet 1947 Sa. / So., 17. / 18. Januar 2026, Nr. 14
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 17.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Aserbaidschan liefert erstmals Erdgas

Baku/Wien. Aserbaidschan liefert ab sofort Erdgas nach Deutschland und ​Österreich. Der staatliche Energiekonzern SOCAR habe mit den Lieferungen begonnen, teilte das Unternehmen am Freitag in Baku mit. Das Gas fließt über die Transadriapipeline (TAP), die von der griechisch-türkischen Grenze durch Griechenland und Albanien nach Süditalien führt. Von dort wird es weiter nach Norden transportiert. SOCAR hatte im Juni einen Zehnjahresvertrag mit dem deutschen Energieversorger SEFE über die Lieferung von 1,5 Milliarden Kubikmetern pro Jahr unterzeichnet. SEFE, die frühere Gasprom ‌Germania, war in der Energiekrise 2022 vom Bund vor der Pleite bewahrt worden. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.