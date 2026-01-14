Zahl der Apotheken auf Tiefstand

Berlin. Die Zahl der Apotheken in der BRD ist auf einen Tiefstand gesunken. Zum Jahresende 2025 gab es bundesweit 16.601 Apotheken, 440 oder 2,6 Prozent weniger als Ende 2024, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) am Dienstag in Berlin mitteilte. »Mittlerweile ist der niedrigste Stand (...) seit fast 50 Jahren erreicht – im Jahr 1977 gab es in Ost- und Westdeutschland zusammen 16.374 Apotheken.« Seit 2013 habe jede fünfte Apotheke schließen müssen. (dpa/jW)