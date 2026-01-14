Söder will »weniger Bundesländer«
Bad Staffelstein. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Zahl der deutschen Bundesländer verringern. »Weniger Bundesländer, ganz einfach«, befand Söder am Dienstag am Rande einer Klausurtagung der bayerischen CSU-Landtagsfraktion im fränkischen Kloster Banz dazu. Dies sei sein Vorschlag zur Verringerung der »hohen Belastungen« Bayerns durch den Länderfinanzausgleich. Die Strukturen mit den vielen Bundesländern seien nicht entscheidungs- und wettbewerbsfähig. Es gebe einen »ständigen Blockademodus« und »endlos lange Abstimmungsprozesse«, die verschlankt werden müssten. Welche Bundesländer seiner Meinung nach zusammengelegt werden sollten, sagte Söder nicht. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Warum wurde Ihr Konto gesperrt?vom 14.01.2026
-
Ohne Kommentarvom 14.01.2026
-
Selektive Empörungvom 14.01.2026
-
Großes Aufgebotvom 14.01.2026
-
»Gefährliche Pflege«vom 14.01.2026
-
Es geht auch um eine gute Daseinsvorsorgevom 14.01.2026
-
Was sind die Folgen für Nichtversicherte?vom 14.01.2026