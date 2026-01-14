Söder will »weniger Bundesländer«

Bad Staffelstein. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Zahl der deutschen Bundesländer verringern. »Weniger Bundesländer, ganz einfach«, befand Söder am Dienstag am Rande einer Klausurtagung der bayerischen CSU-Landtagsfraktion im fränkischen Kloster Banz dazu. Dies sei sein Vorschlag zur Verringerung der »hohen Belastungen« Bayerns durch den Länderfinanzausgleich. Die Strukturen mit den vielen Bundesländern seien nicht entscheidungs- und wettbewerbsfähig. Es gebe einen »ständigen Blockademodus« und »endlos lange Abstimmungsprozesse«, die verschlankt werden müssten. Welche Bundesländer seiner Meinung nach zusammengelegt werden sollten, sagte Söder nicht. (AFP/jW)