Aus: Ausgabe vom 14.01.2026, Seite 4 / Inland

Reservistenverband will Soldaten auf Grönland

Berlin. Der Präsident des Reservistenverbandes der Bundeswehr, Patrick Sensburg (CDU), hat die Stationierung deutscher Soldaten auf Grönland gefordert, um einem möglichen Kauf der Insel durch die USA zuvorzukommen. »Europa« müsse viel stärker Präsenz auf Grönland zeigen, sagte Sensburg Bild (Dienstag) gegenüber. Es müssten in kurzer Zeit zwei europäische Brigaden unter der Führung ‌Dänemarks dorthin verlegt werden. »Auch Deutschland wird hier besonders in der Pflicht stehen«, fügte Sensburg hinzu. Ihm zufolge böte eine ‌solche Verlegung auch Chancen für die Bundeswehr. Soldaten könnten neben der Gebirgs- und Winterkampfschule in Mittenwald auch in Grönland trainieren. »Das wird Europa stärker zusammenschweißen«, behauptete der Verbandspräsident. (Reuters/jW)

