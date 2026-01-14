Woker des Tages: Platon

Woker des Tages: PlatonVon Felix Bartels
Die Philosophie kennt nur zwei Sorten, Versöhner und Spalter. Platon gehört zu letzteren. Es war an ihm, in parmenideischer Feierlichkeit auszusprechen, dass das, was wir sehen, nicht dasselbe sei wie das, was ist. Dass wir alle in einer Höhle leben. Er opferte sich, damit Aristoteles nach ihm das Scharfgetrennte zur Einheit aufheben konnte, 2.400 Jahre später holt ihn das ein.
Nach einem Bericht der New York Times muss ein Professor der Texas A & M University Platons »Symposion« aus dem Plan streichen. Mit Beruf auf Regeln, die der republikanisch dominierte Kongress in Austin im November festgelegt hat, »Themen um sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität« seien zu canceln. Peterson heißt der Mann. Martin, nicht Jordan – der hat eher Ärger mit der anderen Fraktion, den woken Kuckucksheimern, die den Trumpleuten bei Beschneidung der Wissenschaft in nichts nachstehen.
»Symposion«, akademisch »Symposium«, bedeutet so viel wie »zusammen saufen«. Gesinnungswächter unterdes können auch ohne Alkohol unzurechnungsfähig sein. Inkriminiert wurde neben der Diotima-Passage der Kugelmenschenmythos des Aristophanes. Nach ihm hatten die Menschen einst Kugelform und drei Geschlechter – männlich, weiblich, gemischt –, ehe die Götter sie halbierten. Seither laufen wir Halblinge durch die Welt, auf der Suche nach unserer anderen Seite. Drei Geschlechter? Der Wächterrat ist auf den Hinterbeinen. Klassische Texte, die ihr Streichholzschachtelweltbild sprengen, wo kommt man da hin? Blöd auch, dass der Mythos noch nicht mal von Gender handelt. Die Hälften der rein weiblichen und männlichen Kugeln suchen einen Partner gleichen Geschlechts, die der gemischten bezeichnen schlicht heterosexuelle Menschen. Die Unfähigkeit, einen Text zu verstehen, ist derart weit gediehen, man könnte meinen, wir leben in einer Höhle.
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ansichten
-
Kapital feudalvom 14.01.2026
-
Dominostein Kubavom 14.01.2026
-
Die Abwicklerinvom 14.01.2026