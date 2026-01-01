Ungarn: Asyl für Exminister aus Polen

Warschau. Der von Polen gesuchte Exjustizminister Zbigniew Ziobro von der rechten PiS-Partei hat in Ungarn Asyl erhalten, wie er am Montag auf X mitteilte. Vor dem flüchtigen Politiker hatten die Budapester Behörden Ende 2024 bereits seinem ebenfalls von Polen gesuchten Stellvertreter Marcin Romanowski Schutz gewährt. Die Staatsanwaltschaft in Warschau verdächtigt Ziobro unter anderem der Gründung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie der Veruntreuung von umgerechnet 35 Millionen Euro. Er selbst spricht von einer politischen Kampagne der Regierung Donald Tusks. (dpa/jW)