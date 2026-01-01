Sudan: Regierung wieder in Khartum

Khartum. Die sudanesische Regierung unter De-facto-Staatschef Abd Al-Fattah Al-Burhan ist am Montag von der Hafenstadt Port Sudan in die Hauptstadt Khartum zurückgekehrt, die sie nach Ausbruch des gegenwärtigen Krieges im April 2023 verlassen hatte. Zugleich will die Armee eine neue Offensive starten, um die Regionen Darfur und Kordofan von der gegnerischen Miliz »Schnelle Eingreiftruppen« (RSF) zurückzuzerobern, wie der Sender Al-Dschasira am gleichen Tag meldete. Die RSF waren vor zehn Monate aus Khartum vertrieben worden, kontrollieren aber nach wie vor weite Teile des Landes. (dpa/jW)