Gegründet 1947 Freitag, 9. Januar 2026, Nr. 7
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
08.01.2026, 18:57:19 / Ausland

Venezuelas Regierung kündigt Freilassung vieler Häftlinge an

Nach_dem_US_Angriff_88389844.jpg
Stringer/dpa
Unterm Stiefel: Parlamentspräsident Rodriguez

Caracas. Die venezolanische Regierung hat die Freilassung einer großen Zahl venezolanischer und ausländischer Gefangener angekündigt. Das sei eine Geste »auf der Suche nach Frieden«, sagte Parlamentspräsident Jorge Rodríguez, nannte jedoch keine Details. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.