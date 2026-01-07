Fußball: Rosenior neuer Chelsea-Trainer

AP Photo/Antonin Utz Da sagt man nicht nein: Trainer Liam Rosenior

Straßburg. Liam Rosenior ist neuer Trainer des Klubweltmeisters FC Chelsea. Wie der Verein aus der englischen Premier League bekanntgab, hat der 41jährige einen Vertrag bis 2032 unterschrieben. Zuvor hatte der Engländer auf einer Pressekonferenz seines bisherigen Klubs Racing Straßburg bereits den bevorstehenden Wechsel angekündigt. »Ich bin außerordentlich geehrt und dankbar dafür, dass ich zum neuen Cheftrainer des FC Chelsea ernannt wurde«, sagte er nun in einer Mitteilung des Tabellenfünften.

Der 41jährige folgt damit auf Enzo Maresca, von dem sich Chelsea am Neujahrstag getrennt hatte. Rosenior war seit Juli 2024 Trainer von Racing Straßburg und führte den Verein aus dem Elsass in der vergangenen Saison auf Platz sieben in der französischen Meisterschaft und damit in die Conference League. Der FC Chelsea ist sein erster Verein in der Premier League, nachdem er in seiner Heimat bislang lediglich den Zweitligisten Hull City trainiert hatte. Der US-Unternehmer Todd Boehly ist Mitbesitzer sowohl von Racing Straßburg als auch des FC Chelsea. (dpa/jW)