Libanon: Israel verletzt Waffenruhe

Beirut. Das israelische Militär hat am Freitag erneut Libanon angegriffen. Augenzeugen berichteten, über der Hauptstadt Beirut und auch im Osten des Landes Kampfflugzeuge gesehen zu haben. Nach israelischen Angaben galten die Bombardements der Hisbollah, mit der sich Tel Aviv 2024 auf eine Waffenruhe geeinigt hatte. (dpa/jW)