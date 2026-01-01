Gegründet 1947 Donnerstag, 8. Januar 2026, Nr. 6
Aus: Ausgabe vom 08.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Österreich weiterhin mit starker Inflation

Wien. In Österreich hat sich der Preisauftrieb zum Jahresende zwar abgeschwächt, sei aber laut Finanzminister Markus Marterbauer nach wie vor »deutlich zu hoch«. Die Statistik Austria bezifferte die Inflationsrate am Mittwoch in einer Schnellschätzung auf 3,9 Prozent, im Vormonat waren es noch 4,1 Prozent gewesen. Marterbauer verwies auf Schritte zur Bekämpfung der Inflation, wie zum Beispiel die Mietpreisbremse, die bald Wirkung zeigen sollten. Zudem wolle er die Treibstoffpreise überprüfen, da es eine Diskrepanz zwischen den sinkenden Weltmarktpreisen und denen an den Tankstellen gebe. (Reuters/jW)

