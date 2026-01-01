Gegründet 1947 Donnerstag, 8. Januar 2026, Nr. 6
Siemens und Nvidia wollen mehr kooperieren

Las Vegas. Der Industriekonzern Siemens und der US-Chiphersteller Nvidia weiten ihre Zusammenarbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz deutlich aus. In einer Ansprache zur Eröffnung der Technikmesse CES in Las Vegas kündigte Siemens-CEO Roland Busch zusammen mit Nvidia-Chef Jensen Huang mehrere Initiativen an. Unter anderem soll ein Tool zur Erstellung digitaler Abbilder von Fabriken entwickelt werden, wodurch Arbeitsabläufe schon vor Baubeginn optimiert werden sollen. Auch Anlagen wie Windkanäle sollen simuliert und Produkte schon durch virtuelle Tests optimiert werden können. (dpa/jW)

