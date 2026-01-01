Frankreich: Glashersteller Arc insolvent

Lille. Der französische Glashersteller Arc mit Marken hat Insolvenz erklärt. Der Konzern mit aktuell etwa 3.500 Beschäftigten im nordfranzösischen Arques nannte am Mittwoch eine »schwere und anhaltende Verschlechterung« des Marktumfelds als Grund. Das Unternehmen erhielt seit Jahren staatliche Hilfe. Die Gewerkschaft CGT fürchtet für die anstehende Sanierung die Streichung von bis zu 500 Stellen. Ein Gewerkschaftssprecher schob die Schuld gegenüber der AFP billiger Konkurrenz aus China zu. (AFP/jW)