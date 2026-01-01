Aus: Ausgabe vom 08.01.2026, Seite 4 / Inland
Mehr Erwerbslose im Dezember
Nürnberg. Die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 23.000 auf 2,908 Millionen gestiegen. Das sind 101.000 mehr als im Dezember 2024, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg am Mittwoch mitteilte. Die Erwerbslosenquote stieg im Vergleich zum November um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent. Höher lag die Erwerbslosigkeit zuletzt im Dezember 2010, damals waren 3,012 Millionen Menschen ohne Job. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
Warum nehmen Sie an der LL-Demo teil?vom 08.01.2026
-
Nützlicher Blackoutvom 08.01.2026
-
Von Schutzbehauptungen nicht überzeugtvom 08.01.2026
-
Heiße Luft aus Deutschlandvom 08.01.2026
-
Fragiles Ernährungssystemvom 08.01.2026