Mehr Erwerbslose im Dezember

Nürnberg. Die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 23.000 auf 2,908 Millionen gestiegen. Das sind 101.000 mehr als im Dezember 2024, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg am Mittwoch mitteilte. Die Erwerbslosenquote stieg im Vergleich zum November um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent. Höher lag die Erwerbslosigkeit zuletzt im Dezember 2010, damals waren 3,012 Millionen Menschen ohne Job. (dpa/jW)