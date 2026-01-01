Gedenken an Tod in Zelle von Oury Jalloh
Dessau. Demonstranten haben am Mittwoch in Dessau an den Tod von Oury Jalloh erinnert. Die Gedenkdemo sollte um 14 Uhr am Hauptbahnhof starten und wie jedes Jahr vor dem Dessauer Polizeirevier enden. Dort ist Jalloh, ein 36jähriger Mann aus Sierra Leone, am 7. Januar 2005 in einer Zelle an Händen und Füßen gefesselt verbrannt. Den Behörden zufolge soll der Gefangene sich selbst angezündet haben. Angehörige, Anwälte und eine Gedenkinitiative hegen seither den Verdacht, dass Jalloh ermordet wurde. Sie fordern bis heute Aufklärung. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
