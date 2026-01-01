Gegründet 1947 Donnerstag, 8. Januar 2026, Nr. 6
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 08.01.2026, Seite 4 / Inland

Gedenken an Tod in Zelle von Oury Jalloh

Dessau. Demonstranten haben am Mittwoch in Dessau an den Tod von Oury Jalloh erinnert. Die Gedenkdemo sollte um 14 Uhr am Hauptbahnhof starten und wie jedes Jahr vor dem Dessauer Polizeirevier enden. Dort ist Jalloh, ein 36jähriger Mann aus Sierra Leone, am 7. Januar 2005 in einer Zelle an Händen und Füßen gefesselt verbrannt. Den Behörden zufolge soll der Gefangene sich selbst angezündet haben. Angehörige, Anwälte und eine Gedenkinitiative hegen seither den Verdacht, dass Jalloh ermordet wurde. Sie fordern bis heute Aufklärung. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.