Unzuständiger des Tages: Markus Söder

Daniel Vogl/dpa Die Zerstörung der Vernunft: Nur echt mit Lichtschwert

Es folgte der Auftritt der Abgeklärten. Nicht ganz freiwillig war Maduro nach New York eskortiert worden. Nicht ganz zufällig wurde der Bruch des Völkerrechts kritisiert. Nicht ganz sinnig schreitet Markus Söder zur Tat. Die Kritik an der militärischen Aktion sei »hysterisch«, es sei doch gut, dass »Maduro weg ist«, verriet der König von Bayern am Mittwoch im Kloster Seeon seinem Parteivolk.

Hysterie hat Geschichte. In frühen Zeiten klinischer Psychologie bezeichnete es die histrionische Störung, eine Neigung zum Drama, zu oberflächlichen, nicht beständigen Gefühlen, zur Inszenierung von Bindungen. Zugeschrieben wurde sie vor allem Frauen, während der Mann für Rationalität, konstante und geregelte Gefühle stand. Tatsächlich bringt Söder gegen eine rationale Kritik eine affektive in Stellung: Er teilt mit, dass die Entführung Maduros für ihn okay sei. So schlüpft er in die Rolle der Rationalität, nachdem er das Rollenverhältnis verkehrt hat.

Rationale Kritik des Völkerrechts ist übrigens möglich. Hegel wies gegen Kants Vorstellung eines friedvollen Fürstenbunds darauf hin, dass Völkerrecht mehr ein Sollen ausdrückt denn ein tatsächliches Recht. Staaten stehen gegeneinander im Naturzustand, keine übergeordnete Gewalt (kein Prätor) vermag das Recht durchzusetzen. Wer kann, der kann. Diese Lektion hat Trump der Welt aufgegeben. Andererseits ist eine Verpflichtung zwischen Staaten ebenso Teil der Wirklichkeit, sie kann genutzt werden, den Unterschied zwischen realer und erklärter Politik zu verdeutlichen.

Von derart fundierter Kritik ist Söder weit entfernt. Obgleich Artikel 2, Ziffer 4 der UN-Charta so schwer nicht zu finden wäre, erklärt er sich für unzuständig, weil er ja »kein Völkerrechtsexperte« sei. Zuständig genug, den Bezug auf das, was er nicht kennt, hysterisch zu nennen, allerdings schon.