China schränkt Export nach Japan ein
Beijing. China verschärft im Streit über Taiwan sein Vorgehen gegen Japan. Mit sofortiger Wirkung werde der Export sogenannter Dual-Use-Güter nach Japan verboten, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung des Handelsministeriums in Beijing hervorging. Demnach sind Ausfuhren an militärische Nutzer oder für Zwecke, die zur Stärkung der militärischen Fähigkeiten Japans beitragen, untersagt. Organisationen oder Einzelpersonen aus jedem Land, die gegen das Verbot verstoßen, würden rechtlich zur Verantwortung gezogen, hieß es weiter. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
