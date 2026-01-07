Gegründet 1947 Mittwoch, 7. Januar 2026, Nr. 5
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 07.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

China schränkt Export nach Japan ein

Beijing. China verschärft im Streit über Taiwan sein Vorgehen gegen ​Japan. Mit sofortiger Wirkung werde der Export sogenannter Dual-Use-Güter nach Japan verboten, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung des Handelsministeriums in Beijing hervorging. Demnach sind Ausfuhren an militärische Nutzer oder für Zwecke, die zur Stärkung der militärischen Fähigkeiten Japans beitragen, untersagt. Organisationen oder Einzelpersonen aus jedem Land, die gegen das Verbot verstoßen, würden rechtlich zur Verantwortung ​gezogen, hieß es ​weiter. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

