Gegründet 1947 Mittwoch, 7. Januar 2026, Nr. 5
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 07.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

USA: Impfempfehlungen für Kinder reduziert

Washington. US-Präsident Donald Trumps Regierung rät künftig zu deutlich weniger Impfungen für Kinder. Empfehlungen solle nur noch für die elf »schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten« gelten, teilte Trump auf seiner Plattform »Truth Social« mit. Betroffen sind die Impfungen gegen Rota-viren, Hepatitis A, Hepatitis B, RSV-Infektionen, Meningokokken B und Meningokokken ACWY, ging aus einer Übersicht der US-Gesundheitsbehörde unter Minister Robert Kennedy hervor. Der US-Berufsverband der Kinderärzte (AAP) kritisierte diesen Schritt als »gefährlich und unnötig«. (dpa/jW)

