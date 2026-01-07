Notunterkünfte des Tages: Berliner Hotels

IMAGO/Bernd Elmenthaler Schaut auf Geringverdiener herab: Berlins Energiesenatorin Giffey beim Stromausfallpressebriefing am Montag

Wer kein Brot hat, der esse Kuchen. Und wer infolge des tagelangen Stromausfalls im Berliner Südwesten in seiner Wohnung friert, der nehme sich ein Hotelzimmer zum Preis von 70 Euro pro Nacht. Special Offer, Selbstkostenpreis, Frühstück inklusive. So »hilft unsere Hotelbranche ganz konkret«, frohlockte Energiesenatorin Franziska Giffey am Montag laut Instagram-Beitrag ihrer Senatsverwaltung. Das Land Berlin verzichte großzügigerweise auf die City Tax.

Der SPD-Politikerin muss derweil aber zu Ohren gekommen sein, dass sich das nicht jeder ohne weiteres leisten kann. Trotz Special Offer. Noch dazu waren viele nicht sonderlich erfreut darüber, dass die Reparaturen teilweise noch bis Donnerstag andauern könnten. Dabei fehlt der Strom schon seit Sonnabend früh. Und Giffeys Chef Kai Wegner (CDU) hielt es an jenem Sonnabend nicht für nötig, sich für das übliche PR-Spektakel vor Ort ablichten zu lassen. Patzer, Patzer, Patzer.

Barmherzig ward die Berliner Politikspitze nun. »All diejenigen, die jetzt betroffen sind und damit bedürftig sind, die können die Hotelrechnungen beim Sozialamt einreichen«, annoncierte Heilsbringerin Giffey im Radio Eins am Dienstag. Flankiert wurde die frohe Kunde mit Handlungsanweisungen der Senatsverwaltung auf Instagram: Man reiche Hotelrechnung, Betroffenheitsnachweis und Identitätsnachweis ein, und Abhilfe ereile einen.

Von noch weiter oben – zuletzt aus dem Munde Alexander Dobrindts – wird indes weiter das Gespenst des »Linksterrorismus« beschworen, den der Bundesinnenminister für Sabotage an den Stromleitungen verantwortlich macht. Die Propaganda kommt nicht überall an, richtet sich die Wut doch eher gegen die Berufspolitiker. »Irgendein Plan, irgend jemand?« fragte am Montag auf Instagram auch die betroffene Sängerin Sarah Connor. Das, obwohl sie sich das Hotel wohl problemlos leisten kann.