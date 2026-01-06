Gegründet 1947 Dienstag, 6. Januar 2026, Nr. 4
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 06.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Werbeverbot für »Junkfood« in UK

London. Im Vereinigten Königreich ist am Montag ein Werbeverbot für sogenanntes Junkfood im Fernsehtagesprogramm und im Internet in Kraft getreten. Das britische Gesundheitsministerium rechnet damit, dass so statistisch 20.000 Fälle von Fettleibigkeit bei Kindern verhindert werden können. Das Verbot betrifft Werbung für Lebensmittel wie gezuckerte Frühstücksflocken, Energydrinks oder gefrorene Hähnchen-Nuggets. Nach Regierungsangaben sind 22 Prozent der üblicherweise um die fünf Jahre alten Schulanfänger in England übergewichtig oder fettleibig. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Kapital & Arbeit