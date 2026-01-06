Gegründet 1947 Dienstag, 6. Januar 2026, Nr. 4
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 06.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Nestlé ruft Säuglingsnahrung zurück

Frankfurt am Main. Der Lebensmittelriese Nestlé ruft Babynahrung zurück. »In enger Abstimmung mit den zuständigen deutschen Behörden« rufe man »vorsorglich« mehrere Produkte zurück, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Konzern begründete den Rückruf damit, dass möglicherweise das Toxin Cereulid, das Übelkeit und Erbrechen auslösen kann, in einer Zutat vorhanden sei. Bislang seien keine Symptome im Zusammenhang mit dem Verzehr bekannt. Nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA ruft Nestlé auch in anderen Ländern insgesamt 800 Produkte zurück. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Kapital & Arbeit