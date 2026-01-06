Nestlé ruft Säuglingsnahrung zurück

Frankfurt am Main. Der Lebensmittelriese Nestlé ruft Babynahrung zurück. »In enger Abstimmung mit den zuständigen deutschen Behörden« rufe man »vorsorglich« mehrere Produkte zurück, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Konzern begründete den Rückruf damit, dass möglicherweise das Toxin Cereulid, das Übelkeit und Erbrechen auslösen kann, in einer Zutat vorhanden sei. Bislang seien keine Symptome im Zusammenhang mit dem Verzehr bekannt. Nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA ruft Nestlé auch in anderen Ländern insgesamt 800 Produkte zurück. (AFP/jW)