Blanke Machtpolitik

Molly Riley/The White House via AP/dpa Von seiner Privatresidenz aus überwacht US-Präsident Trump den Überfall auf Venezuela (Palm Beach, 3.1.2026)

War der Überfall auf Venezuela nur der Anfang einer größeren Welle von US-Angriffen auf fremde Länder? Die Befürchtung hat am Wochenende jedenfalls US-Präsident Donald Trump genährt. In Pressegesprächen, in Interviews hat er gleich mehrere Staatschefs angezählt, die seinen Plänen ebenso im Weg stehen wie Venezuelas Präsident Nicolás Maduro. Zudem hat er Annexionswünsche wiederholt. Kolumbiens Präsident Gustavo Petro? Der produziere Kokain, behauptete Trump. Ein militärischer Überfall auf Kolumbien? »Klingt gut.« Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum? Die werde von Drogenkartellen kontrolliert: »Wir müssen etwas tun.« Kuba? Ohne Unterstützung aus Venezuela werde es von selbst kollabieren. Zuvor hatte Trump Irans Regierung den gewaltsamen Sturz angedroht. Am Sonntag wiederholte er, die USA »brauchten« auch Grönland. Punkt.

Muss man Trumps Drohungen ernst nehmen? Ja. Es stimmt zwar: Für den Milliardär mit seiner reichen Erfahrung in der New Yorker Immobilienmafia gehört stumpfes Protzgehabe ebenso zum Geschäft wie für den Schlägermacker aus der Straßengang um die Ecke. Es stimmt aber auch: In der Nacht von Freitag auf Sonnabend ist die Ära, in der das Völkerrecht wenigstens noch ein Argument war, wenn auch nur eines unter vielen, zu Ende gegangen. Jetzt gilt uneingeschränkt die blanke Macht. Trumps erklärtes Ziel ist es, die US-Dominanz in der westlichen Hemisphäre neu zu zementieren. Schlüpfen Petro und Sheinbaum in die Rolle willenloser US-Vasallen, dürfen sie wohl bleiben. Beharren sie auf Eigenständigkeit, dann – gute Nacht.

Und Grönland, das für Trump zur westlichen Hemisphäre gehört? Die Insel liegt blank. Weder Dänemark noch die EU könnten sie verteidigen, schon gar nicht zu einer Zeit, in der die EU täglich tiefer in die Krise rutscht und sich ohnehin am Ukraine-Krieg überhoben hat. Nein, das alles heißt nicht zwingend, dass Washington in weiteren Überfällen die besten Optionen sieht; auch der Schlägermacker um die Ecke hat zuweilen Geschäfte laufen, die ihn vom Prügeln abhalten. Die kennt man aber in der Regel nicht. Besser also, auf Attacken aller Art vorbereitet zu sein – und zwar ab jetzt.