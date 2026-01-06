Kinderschreck des Tages: CSU

IMAGO/Sven Simon Bayerns Christsoziale haben den nächsten Sündenbock im Visier: Diesmal sind es die Kinder (München, 10.9.2019)

Das Auge Gottes, also zuvörderst die CSU mit ihrem in unsozialen Medien allgegenwärtigen Chefbartträger Markus Söder, schläft nie. Steht so in der Bibel: Psalm 121, Vers 4. Die Bundestagsabgeordneten der immerwährend Hellwachen treffen sich an diesem Dienstag im Kloster Seeon und teilten vorab mit, was sie demnächst bundesweit als Zusatz zur Schöpfung spendieren wollen: die Ostsee »gläsern« machen, damit Putins Halbdunkelschiffe endlich das Weite vorm Licht suchen. Im All gefertigte Menschenorgane: »Wir wollen, dass die erste ›Niere made in space‹ aus Deutschland heraus entwickelt wird.« Neben echten Wundern auch etwas irdischer Kleinkram wie: Bundeswehr »zur stärksten konventionellen Armee Europas« machen, neue AKW bauen (nur nicht in Bayern), Steuern senken, telefonische Krankschreibung beenden und Arbeitszeit verlängern.

Der frömmste Clou aber überstrahlt alles: die Kinder Mores lehren. In CSU-Sprache: Wir wollen »das gerichtliche Verantwortungsverfahren für kriminelle strafunmündige Kinder einführen«. Bisher darf erst ein 14jähriger vor den Jugendkadi gestellt werden, nach CSU-Willen soll das künftig für Zwölfjährige gelten. Hatten schon die Nazis so gemacht, und damals waren die Kinder in Bayern einfach brav. Die ununterbrochen Schlaflosen von der CSU haben nämlich im Gegensatz zu allen Sachverständigen, die zeitweilig pennen, erfasst: »Der Anstieg der Gewaltkriminalität bei Kindern unter 14 Jahren ist besorgniserregend.«

Das behaupten die Alpenpropheten zwar regelmäßig, widersprechen Anwälte und Richter ebenso kontinuierlich, aber der Glaube versetzt Hochgebirge wie Maulwurfshügel. Wer wie die CSU für Migranten Internierungslager baut, der übernimmt auch die Erziehung delinquenter Gören. Näheres regelt der Rohrstock im obligatorischen Religionsunterricht.