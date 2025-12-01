Hilfsorganisationen droht Entzug von Zulassungen durch Israel

Martial Trezzini/epa/dpa

Tel Aviv/Gaza. Dutzenden internationalen Hilfsorganisationen in den palästinensischen Gebieten, darunter auch Ärzte ohne Grenzen (MSF), droht zum Jahresbeginn das Aus. Ab dem 1. Januar dürften internationale Nichtregierungsorganisationen, die eine von Israel geforderte Registrierung nicht abgeschlossen hätten, nicht mehr tätig sein. Das teilte das Außenministerium in Jerusalem am Dienstag mit. Solche Organisationen müssten ihre Aktivitäten bis zum März nächsten Jahres endgültig einstellen.

Ärzte ohne Grenzen (frz. Médecins Sans Frontières) hatte bereits gewarnt, die neuen Registrierungsvorschriften der israelischen Behörden könnten dazu führen, dass im Jahr 2026 Hunderttausende Menschen im Gazastreifen ohne lebensrettende medizinische Versorgung bleiben. Die Organisation forderte Israel dazu auf, »dafür zu sorgen, dass internationale Nichtregierungsorganisationen ihre unparteiische und unabhängige Hilfe im Gazastreifen aufrechterhalten und fortsetzen können«. Die ohnehin schon eingeschränkte humanitäre Hilfe dürfe nicht weiter eingeschränkt werden. (dpa/jW)