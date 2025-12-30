Störung des Onlinebankings bei der Deutschen Bank

A. Dedert/M. Skolimowska/dpa

Frankfurt am Main. Der Zugang zu Onlinekonten der Deutschen Bank, der Postbank und der Norisbank war am Montag zeitweise eingeschränkt. Ursache sei eine technische Störung gewesen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bank aus Frankfurt am Main auf Anfrage mit. Die Störung sei am Nachmittag behoben worden. Vereinzelt komme es aber weiter zu Einschränkungen. Etwa könne ein zweiter Log-in-Versuch zur Anmeldung erforderlich sein. Die Postbank gehört wie die Norisbank zu der Gruppe der Deutschen Bank. Die Banken informierten auf den Internetseiten die Kunden über die Probleme beim Anmeldevorgang. Weiterführende Angaben zu der Störung machte die Deutsche Bank nicht. (dpa/jW)