Gegründet 1947 Montag, 5. Januar 2026, Nr. 3
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 05.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Söder: Kranke sollen halbtags arbeiten

München. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält es für nötig, dass die Deutschen länger arbeiten und sich seltener und kürzer krankschreiben lassen, teilte er der Bild am Sonntag mit. Er spricht sich in dem Springer-Blatt dafür aus, Teilkrankschreibungen nach skandinavischem Vorbild einzuführen. »Das heißt, bei leichten Beschwerden nicht den ganzen Tag krankbleiben, sondern nur den halben Tag.« (dpa/jW)

