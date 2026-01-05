Aus: Ausgabe vom 05.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Söder: Kranke sollen halbtags arbeiten
München. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält es für nötig, dass die Deutschen länger arbeiten und sich seltener und kürzer krankschreiben lassen, teilte er der Bild am Sonntag mit. Er spricht sich in dem Springer-Blatt dafür aus, Teilkrankschreibungen nach skandinavischem Vorbild einzuführen. »Das heißt, bei leichten Beschwerden nicht den ganzen Tag krankbleiben, sondern nur den halben Tag.« (dpa/jW)
