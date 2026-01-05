DIHK warnt vor vermehrter Abwanderung

Berlin. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) konstatiert verstärkte Abwanderung heimischer ​Unternehmen ins Ausland. »Die Gefahr ist real«, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov am Sonntag gegenüber Reuters. »Wir sehen klare Anzeichen für eine Deindustrialisierung: Mittelständische Betriebe verlagern ihre Produktion oder schließen ganz.« Seit 2019 seien bereits 400.000 Industriearbeitsplätze verloren gegangen. 2025 habe es mehr als 1.600 Insolvenzen allein in der Industrie gegeben – so viele wie seit zwölf Jahren ​nicht mehr. (Reuters/jW)