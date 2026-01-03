Unter den Einsender-innen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Hypochonder: 21 Texte über eingebildete Krankheiten«, herausgegeben von Frank Willmann, erschienen im Mitteldeutschen Verlag.

Das Buch: »Der Waran« von Caspar Jenny haben gewonnen: Sabrina Zander aus Kelkheim und Wolfgang Bermig aus Pößneck.