Aus: Ausgabe vom 03.01.2026, Seite 6 / Ausland
Brasilien: Bolsonaro wieder in Haft
Brasília. Der wegen eines Putschversuchs verurteilte brasilianische Expräsident Jair Bolsonaro musste nach mehr als einer Woche im Krankenhaus am Donnerstag (Ortszeit) wieder ins Gefängnis zurückkehren. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof einen Antrag abgelehnt, die Gefängnisstrafe des extrem rechten Politikers aus Gesundheitsgründen in Hausarrest umzuwandeln. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Was sind die Gründe für diese Niederlage?vom 03.01.2026
-
Lösung für Palästina?vom 03.01.2026
-
Kuba feiert Revolutionvom 03.01.2026
-
Gefährliches PR-Bombardementvom 03.01.2026