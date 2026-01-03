Gegründet 1947 Sa. / So., 03. / 4. Januar 2026, Nr. 2
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 03.01.2026, Seite 6 / Ausland

Brasilien: Bolsonaro wieder in Haft

Brasília. Der wegen eines Putschversuchs verurteilte brasilianische Expräsident Jair Bolsonaro musste nach mehr als einer Woche im Krankenhaus am Donnerstag (Ortszeit) wieder ins Gefängnis zurückkehren. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof einen Antrag abgelehnt, die Gefängnisstrafe des extrem rechten Politikers aus Gesundheitsgründen in Hausarrest umzuwandeln. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.