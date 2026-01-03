Brasilien: Bolsonaro wieder in Haft

Brasília. Der wegen eines Putschversuchs verurteilte brasilianische Expräsident Jair Bolsonaro musste nach mehr als einer Woche im Krankenhaus am Donnerstag (Ortszeit) wieder ins Gefängnis zurückkehren. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof einen Antrag abgelehnt, die Gefängnisstrafe des extrem rechten Politikers aus Gesundheitsgründen in Hausarrest umzuwandeln. (AFP/jW)