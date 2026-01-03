Rüstungsaktien legen zu

Frankfurt am Main. Zweifel an einem baldigen Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine geben den Rüstungswerten laut einem Börsianer Auftrieb. Der europäische Branchenindex legt in der Spitze 2,9 Prozent zu. Im Dax verteuert sich Rheinmetall um zwei Prozent. Im MDax steigen Hensoldt und Renk um 3,4 und 2,6 Prozent. Auch die Titel von Airbus und dem Triebwerksbauer MTU profitieren dem Händler zufolge von der Hoffnung auf weitere gute Geschäfte im Rüstungssektor. Sie notieren jeweils 2,6 ​Prozent fester und sind damit ​Spitzenreiter im deutschen Leitindex. (Reuters/jW)