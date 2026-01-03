Berlin: Wieder »Kältebus« angezündet

Berlin. Wenige Tage nach der Zerstörung zweier »Kältebusse« für Obdachlose ist auch das dritte Fahrzeug der Berliner Stadtmission durch Brandstiftung unbrauchbar gemacht worden. Das teilte die Berliner Polizei am Freitag mit. Demnach entdeckten Sicherheitsleute des Vereins am Donnerstag einen Mann, der an dem Fahrzeug hantierte. Kurz danach sei das Feuer ausgebrochen. Der alkoholisierte 43jährige sei dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Ob er auch die beiden anderen »Kältebusse« angezündet hat, sei nun Gegenstand der Ermittlungen. (dpa/jW)