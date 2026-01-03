»Tagesbefehl« zum Neuen Wehrdienst

Berlin. Am 1. Januar ist das Gesetz zum neuen Wehrdienst in Kraft getreten. Aus diesem Anlass haben Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer am Freitag einen »Tagesbefehl« ausgegeben, in dem sie die Truppe zur Unterstützung des Wehrdienstes auffordern. »700.000 Frauen und Männer ab dem Geburtsjahrgang 2008 erhalten in diesen Tagen einen Fragebogen«, heißt es in dem Befehl, der dpa vorliegt. Der Erfolg des Wehrdienstes werde sich aber nicht auf dem Papier, sondern im Alltag entscheiden. Der Dienst solle interessant und fordernd gestaltet werden, damit sich viele Wehrdienstleistende länger verpflichten. Der Befehl kommt wenige Tage, nachdem beim Fallschirmjägerregiment 26 ein Skandal um Frauenfeindlichkeit und Nazipropaganda öffentlich wurde. (dpa/jW)