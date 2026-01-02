Gegründet 1947 Freitag, 2. Januar 2026, Nr. 1
Aus: Ausgabe vom 02.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

USA setzen Sanktionen gegen Ölkonzern NIS aus

Belgrad. Die USA haben ihre Sanktionen gegen den mehrheitlich russisch kontrollierten serbischen Ölkonzern NIS vorübergehend ausgesetzt. Damit kann die wegen der Strafmaßnahmen stillgelegte einzige Ölraffinerie des Landes ihren Betrieb wiederaufnehmen, erklärte Serbiens Energieministerin Dubravka Đedović am Mittwoch auf der Onlineplattform Instagram. »Wir haben das scheinbar Unmögliche geschafft. Wir werden unsere eigene Energiesicherheit schützen, so wie wir es bisher getan haben«, fügte sie hinzu. Die vorübergehende Aussetzung der Sanktionen gelte bis zum 23. Januar, teilte Đedović weiter mit. (AFP/jW)

