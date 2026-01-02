Russland erhöht Mehrwertsteuer

Moskau. Mit Beginn des Jahres erhöht sich die Mehrwertsteuer in Russland von 20 auf 22 Prozent. Allein in diesem Jahr sollen damit zusätzlich umgerechnet rund 13 Milliarden Euro (1,187 Trillionen Rubel) in die Staatskasse fließen. Die Steuererhöhung war im Herbst beschlossen worden. Präsident Wladimir Putin hatte im Dezember erklärt, dass die Mehrwertsteuererhöhung nötig sei, um den Haushalt auszugleichen. Künftig wolle sich die Regierung aber wieder darum bemühen, die Steuerlast für die Bürger zu senken. Auch die Einkommenssteuer war wegen des Ukraine-Krieges schon gestiegen. (dpa/jW)