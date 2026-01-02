Gegründet 1947 Freitag, 2. Januar 2026, Nr. 1
Aus: Ausgabe vom 02.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

»Wirtschaftsweiser« gegen Steuersenkung

Berlin. Der »Wirtschaftsweise« Achim Truger warnt die Bundesregierung davor, die für 2028 geplante Senkung der Körperschaftsteuer vorzuziehen. Zu einem entsprechenden Vorstoß unter anderem von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte Truger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch: »Das ist eine totale Schnapsidee. Die zusätzlichen Impulse daraus wären sehr gering.« Angesichts der hartnäckigen Konjunkturschwäche hatte Söder jüngst gefordert, Unternehmen schneller zu entlasten und die schrittweise Senkung der Körperschaftsteuer von 2028 auf den 1. Juli 2026 vorzuziehen. Eine sofortige Senkung würde große Löcher in die öffentlichen Haushalte reißen, so Truger. (dpa/jW)

