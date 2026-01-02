Gegründet 1947 Freitag, 2. Januar 2026, Nr. 1
Aus: Ausgabe vom 02.01.2026, Seite 6 / Ausland

Nachwahl in Republik Srpska angesetzt

Banja Luka. Wegen Unregelmäßigkeiten muss die Präsidentenwahl im serbischen Landesteil von Bosnien-Herzegowina, der Republika Srpska (RS), teilweise wiederholt werden. Das entschied die Zentrale Wahlkommission in Sarajevo am Mittwoch. Die reguläre Präsidentenwahl am 23. November 2025 hatte der Regierungskandidat Siniša Karan mit einem Vorsprung von weniger als 10.000 Stimmen gewonnen. Von den 1,2 Millionen Wahlberechtigten sind nun mehrere 10.000 am 8. Februar zur Wiederholung der Wahl aufgerufen. (dpa/jW)

