Russland meldet 24 Tote nach ukrainischem Angriff

Moskau. Im russisch kontrollierten Teil des Gebiets Cherson sollen der Verwaltung zufolge mehr als 24 Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden sein. Ein Café im Dorf Chorly am Schwarzen Meer sei von drei Drohnen getroffen worden, als dort Silvester gefeiert wurde, teilte Verwaltungschef Wladimir Saldo am Donnerstag mit. Er sprach morgens zunächst von 24 Toten, sagte aber später, dass die Zahl höher sei. Mindestens 25 weitere Menschen seien verletzt worden. Die russische Justiz eröffnete ein Verfahren wegen Terrorismus, wie die Agentur TASS meldete. (dpa/jW)