Aus: Ausgabe vom 02.01.2026, Seite 6 / Ausland

Einsatzkraft bei Protesten im Iran getötet

Teheran. Im Zuge der seit mehreren Tagen andauernden Proteste im Iran soll erstmals ein Mensch getötet worden sein. Wie der staatliche Rundfunk am Donnerstag berichtete, sei ein Mitglied der Basidsch-Einheiten bei Zusammenstößen mit Demonstranten in der westlichen Provinz Lorestan ums Leben gekommen. Weitere Männer seien verwundet worden, hieß es ohne konkrete Zahlen oder Angaben. In einer Mitteilung war die Rede von einer »plötzlichen und gewaltsamen Tat opportunistischer, dem Feind angeschlossener Elemente«. (dpa/jW)

