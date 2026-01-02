Mehr Asylsuchende flüchten über Ärmelkanal
London. Trotz einer erheblich verschärften Asylpolitik haben mehr als 41.000 Menschen 2025 mit kleinen Booten den Ärmelkanal in Richtung Großbritannien überquert. Zwischen Jahresbeginn und dem 30. Dezember erreichten 41.472 Asylsuchende von Frankreich aus das Vereinigte Königreich. Seit Beginn der Datenerhebung 2018 hatten nur 2022 mehr Menschen die gefährliche Überquerung auf sich genommen. Laut Refugee Council stellte der Großteil zudem einen Asylantrag, mehr als die Hälfte wartet demnach auf einen Entscheid. 2024 wurde offiziellen Angaben zufolge 47 Prozent der Antragstellenden vorläufig Asyl zugesprochen, Berufungen und ausstehende Fälle nicht einberechnet. (AFP/jW)
