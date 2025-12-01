China ist großer Markt für »Abnehmmittel«
Beijing. Die Pharmakonzerne Novo Nordisk und Eli Lilly senken angesichts des zunehmenden Wettbewerbs die Preise für ihre populären »Abnehmmittel« Wegovy und Mounjaro in China. »Wir können bestätigen, dass wir unsere Preise für Wegovy in China anpassen«, teilte der dänische Konzern Novo Nordisk der Nachrichtenagentur Reuters laut Meldung vom Dienstag mit. China gilt als schnell wachsender Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion. Beide westlichen Hersteller konkurrieren scharf mit einheimischen Rivalen wie Innovent Biologics. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Brasiliens Kampf gegen Armutvom 31.12.2025
-
Trotz Mindestlohn am Existenzminimumvom 31.12.2025