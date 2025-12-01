Gegründet 1947 Mittwoch, 31. Dezember 2025, Nr. 303
Aus: Ausgabe vom 31.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

China ist großer Markt für »Abnehmmittel«

Beijing. Die Pharmakonzerne Novo Nordisk und Eli Lilly senken angesichts des zunehmenden ​Wettbewerbs die Preise für ihre populären »Abnehmmittel« Wegovy und Mounjaro in China. »Wir können bestätigen, dass wir unsere Preise für Wegovy in China anpassen«, teilte der dänische Konzern Novo Nordisk der Nachrichtenagentur Reuters laut Meldung vom Dienstag mit. China ‌gilt als schnell wachsender Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion. Beide westlichen Hersteller konkurrieren scharf mit einheimischen Rivalen wie Innovent Biologics. (Reuters/jW)

