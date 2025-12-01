Boeing: Kampfjets für Israels Luftwaffe

Washington. Der US-Rüstungskonzern Boeing hat vom Pentagon einen Auftrag im Wert von 8,6 Milliarden US-Dollar für die Lieferung von F-15-Kampfjets an Israel erhalten. Dies teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag (Ortszeit) nach einem Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem israelischen ‌Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit. Der Vertrag umfasse die Lieferung von 25 neuen Flugzeugen des Typs F-15 IA, mit ‌einer Option auf 25 weitere. Die USA sind der mit Abstand größte Waffenlieferant Israels. (Reuters/jW)