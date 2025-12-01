Chiphersteller beliefern weiter China
Seoul. Die südkoreanischen Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix dürfen auch 2026 Anlagen zur Chipherstellung in ihre chinesischen Werke liefern. Die US-Regierung habe ihnen eine entsprechende Jahreslizenz erteilt, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag. Demnach hätten die USA ein jährliches Genehmigungssystem für den Export von Chipfertigungsanlagen nach China eingeführt. Samsung, SK Hynix und auch die taiwanische TSMC hatten bislang von Ausnahmeregelungen für die weitreichenden US-Beschränkungen für chipbezogene Exporte nach China profitiert, die jedoch zum 31. Dezember auslaufen. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Brasiliens Kampf gegen Armutvom 31.12.2025
-
Trotz Mindestlohn am Existenzminimumvom 31.12.2025