Chiphersteller beliefern weiter China

Seoul. Die südkoreanischen Chiphersteller Samsung Electronics und ​SK Hynix dürfen auch 2026 Anlagen zur Chipherstellung in ihre chinesischen Werke liefern. Die US-Regierung habe ihnen eine entsprechende Jahreslizenz erteilt, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag. Demnach hätten die USA ein jährliches Genehmigungssystem für den Export von Chipfertigungsanlagen ‌nach China eingeführt. Samsung, SK Hynix und auch die taiwanische TSMC hatten bislang von Ausnahmeregelungen für die weitreichenden US-Beschränkungen für chipbezogene Exporte nach China profitiert, die jedoch ‌zum 31. Dezember auslaufen. (Reuters/jW)