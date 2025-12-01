Somaliland: Proteste nach Anerkennung

Mogadischu. In Somalia haben landesweit Menschen gegen Israels Anerkennung der Republik Somaliland protestiert. Tausende versammelten sich nach Angaben eines Reporters allein zu einer Kundgebung in einem Stadion in der Hauptstadt Mogadischu, wie dpa am Dienstag berichtete. Israel hatte vor wenigen Tagen die faktisch seit Jahrzehnten unabhängige Region Somaliland im Norden Somalias als weltweit erstes Land als souveränen Staat anerkannt. (dpa/jW)