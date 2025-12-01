Aus: Ausgabe vom 31.12.2025, Seite 6 / Ausland
Somaliland: Proteste nach Anerkennung
Mogadischu. In Somalia haben landesweit Menschen gegen Israels Anerkennung der Republik Somaliland protestiert. Tausende versammelten sich nach Angaben eines Reporters allein zu einer Kundgebung in einem Stadion in der Hauptstadt Mogadischu, wie dpa am Dienstag berichtete. Israel hatte vor wenigen Tagen die faktisch seit Jahrzehnten unabhängige Region Somaliland im Norden Somalias als weltweit erstes Land als souveränen Staat anerkannt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
»Wörterbuch des Kampfes«vom 31.12.2025
-
Bazaris auf den Straßenvom 31.12.2025
-
Erstmals auf venezolanischem Bodenvom 31.12.2025
-
Rätselhafter Crash in der Türkeivom 31.12.2025