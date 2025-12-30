mRNA-Therapie verjüngt Immunsystem
Cambridge. Forschern des Howard Hughes Medical Institute in Cambridge, Massachusetts, ist es gelungen, Proteine, die eine Schlüsselrolle beim Altern von T-Zellen spielen, zu identifizieren. T-Zellen sind Immunzellen, die Abwehrreaktionen steuern und infizierte Zellen töten. Bei einem Test mit Mäusen, denen die mRNAs, die diese Proteine codieren, injiziert wurden, zeigte sich, dass diese deutlich mehr T-Zellen entwickelten und sich deren Immunschutz nach einer Impfung stärker ausbildete, wie die Forscher im Fachmagazin Nature berichten. Mit zunehmendem Alter produziert der Körper weniger T-Zellen. Deshalb schlagen Impfstoffe bei älteren Menschen schlechter an als bei jungen Erwachsenen. Versuche, diesen Vorgang mittels Hormonen oder Medikamenten rückgängig zu machen, waren bisher gescheitert. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Natur & Wissenschaft
-
Geologische Zeitbombevom 30.12.2025
-
Kardiologen warnen vor Abhängigkeitswellevom 30.12.2025